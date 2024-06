Mundial de Clubes 2025 pode fazer times europeus baterem 70 jogos

Atual campeão da Champions League, o Real Madrid vai disputar sete competições em 2024/25 e pode preencher o calendário com 72 jogos. A contagem leva em consideração alcançar pelo menos a final de cada torneio. Nesse caso, fora as 38 rodadas de La Liga, seriam sete partidas do Mundial de Clubes, a decisão da Copa Intercontinental, 17 confrontos de Liga dos Campeões (se terminar a fase de liga entre 9º e 24º lugar), um duelo de Supercopa da Europa, seis de Copa do Rei e dois de Supercopa da Espanha.