Apenas 5% da população do Acre tem plano de saúde, diz levantamento nacional; confira

Um levantamento feito pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e divulgado pelo site Valor Econômico, revelou que nos últimos cinco anos, o mercado de planos de saúde teve um incremento de 3,8 milhões de usuários, o que representa uma alta de 8%.

O estudo apontou ainda que os Estados brasileiros com o maior crescimento foram o Rio Grande do Norte (com alta de 20,2%), Piauí (18,5%), Goiás (17,7%), Espírito Santo (16,8%) e Mato Grosso (16,5%). Do outro lado, o Amapá desacelerou 12,7%. Foi a única região do país com queda no período.

Em relação aos Estados que possuem maior quantidade de pessoas com planos de saúde, São Paulo continua liderando, com 40,5% da população com o benefício.

Na sequência, vem Rio de Janeiro (35,3%), Espírito Santo (33,3%), Distrito Federal (33,1%) e Minas Gerais (27,5%).

Já na ponta oposta, as regiões onde poucos têm o produto e dependem muito mais do SUS são: Roraima (4,8%), Acre (5,2%), Maranhão (7,7%), Tocantins (8,2%) e Amapá (8,4%). Os dados referem-se a dezembro de 2023.

Atualmente, há 51 milhões de usuários de planos de saúde no Brasil. Desse volume, 70,5% são o benefício concedido pelas empresas aos funcionários. Outros 12% são planos por adesão e 17% são individuais.