Atraso no transporte público causa frustração durante jogos escolares em Rio Branco

Os Jogos Escolares em Rio Branco, realizados no Ginásio Coberto Álvaro Dantas sob a organização da Secretaria de Esporte do Estado do Acre, foram marcados por imprevistos durante a partida entre o Colégio Sigma e a Escola Antônia Fernandes, agendada para as 16 horas desta segunda-feira (20).

A comissão organizadora, presente no local, solicitou aos presentes que aguardassem a chegada da equipe da Escola Antônia Fernandes, explicando que não seria possível suspender o jogo nem conceder vitória por WO (termo em inglês para walkover, a vitória de uma equipe ou competidor quando a equipe adversária está impossibilitada de competir) à equipe adversária devido ao atraso no transporte escolar público.

Após mais de uma hora de espera, os pais presentes questionaram a decisão, expressando o desejo das jogadoras de competir e não receber a vitória por WO. A comissão alegou que o problema não estava sob responsabilidade da Secretaria de Esporte, mas sim do transporte público escolar, cujo atraso afetou o deslocamento das atletas ao Ginário Coberto.

Apesar das preocupações com a segurança e o retorno das estudantes para casa, a comissão estava determinada a prosseguir com o jogo, focando na programação estabelecida de seis partidas por dia.

Diante da situação, um professor da Escola Antônia Fernandes solicitou o cancelamento e remarcação do jogo, priorizando o bem-estar e a segurança das estudantes. No entanto, o incidente ressaltou a falta de planejamento e flexibilidade por parte dos órgãos públicos do estado, destacando os desafios enfrentados no apoio ao esporte local.

Os imprevistos enfrentados durante os Jogos Escolares em Rio Branco também evidenciam a necessidade de maior organização e sensibilidade por parte da comissão organizadora para garantir uma experiência positiva aos participantes e evitar contratempos que possam prejudicar o desenvolvimento do esporte escolar.