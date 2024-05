Banda Dead Fish vem ao Acre no festival Casarão; saiba como participar

O circuito musical Festival Casarão chega aos seus 24 anos em 2024, e contará com a atração nacional Dead Fish, banda de Hardcore, vinda de Vitória, no Espírito Santo, sendo a maior atração da edição.

O evento acontecerá no próximo dia 30, a partir das 18h, com os ingressos estando disponíveis através da plataforma digital Usina do Ingresso. O local que vai receber o show é o Brazin, localizado na rua Maués Melo, nº 82, Jardim Primavera.

Além da atração nacional, o evento contará com apresentação de três bandas locais, sendo elas a Jambu Elétrico, Excomungados e Zoo Humanos e todas elas contam com materiais disponíveis nas plataformas digitais.