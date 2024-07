Preço da gasolina chega a quase R$ 12 em cidade do Acre; moradores e empresários se revoltam

O ContilNet noticiou que o preço da gasolina em Sena Madureira, no interior do Acre, já havia ultrapassado a marca de R$ 7, mas o valor do combustível chegar a ser ainda maior em um município mais distante da capital e isolado via terrestre.

Em Marechal Thaumaturgo, o litro da gasolina chega a ser vendido por R$ 10,50. Em Jordão, outro município isolado, o litro chega a R$ 11,50.

O aumento tem gerado revolta entre moradores e empresários que precisam transportar suas mercardorias.

A Petrobras anunciou em 8 de julho um aumento de 7,11% no preço da gasolina para as distribuidoras. Na ocasião, especialistas passaram a estimar um aumento de 2,50% nas bombas ao consumidor, além de impactos no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, a inflação oficial do país), em julho.

O último reajuste da gasolina feito pela Petrobras havia sido em outubro de 2023, com uma redução de R$ 0,12 (para R$ 2,81 o litro).