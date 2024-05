Caetano e mulher explicam por que confiscaram celular de governanta e esclarecem demissão

A nota de Caetano e Paula diz que o aparelho pertence à atriz e a linha de uso é da empresa com a qual Edna tinha contrato. O celular foi entregue exclusivamente para fins de trabalho.

Segundo a defesa, se a ex-funcionária utilizou a linha para fins pessoais, cometeu um erro. Kamenetz enfatizou que o celular não foi confiscado. No dia da demissão, foi solicitado que Edna devolvesse o aparelho, o que foi feito na presença de testemunhas.

Outros Pontos

A defesa de Paula Lavigne e Caetano Veloso diz que todas as ações tomadas estão dentro da legalidade e que os procedimentos seguidos são de praxe. Eles afirmam que as alegações feitas por Edna são infundadas e que todos os esclarecimentos serão devidamente apresentados no processo judicial.

Segundo Kamenetz, Edna não era contratada como empregada doméstica, mas sim como auxiliar administrativa, designada para exercer um cargo de confiança junto à sócia da empresa.

Processo

Edna entrou com duas ações trabalhistas na Justiça do Rio de Janeiro após ser demitida por justa causa, segundo a Veja São Paulo. Ela trabalhou para o casal desde 2002 e foi dispensada no último dia 6 de maio sob acusação de furto de bebidas alcoólicas, hospedagem clandestina em uma casa na Bahia e uso de um veículo da empresa do músico para fins particulares. Além disso, os ex-patrões investigam o furto de uma quantia em dólares.

Edna busca uma indenização de aproximadamente R$ 2,6 milhões por diversos direitos trabalhistas.

A defesa de Edna alega que ela foi vítima de abusos psicológicos e morais durante os 22 anos de trabalho, enquanto a defesa de Caetano e Paula argumenta que todas as medidas tomadas foram legais e justas