Câmara inicia escolha da banca para realizar concurso; veja detalhes, vagas e salários

“Com a aposentadoria de servidores e o aumento da demanda por serviços, torna-se essencial a realização de um novo concurso. Já estamos progredindo nas discussões; no dia 8 de maio, nomeamos os membros da comissão que organizará o concurso. Também iniciamos o procedimento administrativo para pesquisa de preços, aguardando a conclusão do Termo de Referência para prosseguir com a contratação da instituição responsável pelo certame”, disse Neném.