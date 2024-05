Celtics fazem grande jogo, vencem Pacers de novo e abrem 2 a 0

O Boston Celtics fez a lição de casa, quebrou a “maldição” de não ter vencido nenhum jogo 2 na pós-temporada 2023-24 e bateu o Indiana Pacers por 126 a 110, em partida disputada nesta quinta-feira (23), no TD Garden em Boston, para abrir 2 a 0 nas finais da Conferência Leste da NBA.

Muito contestado em alguns momentos, inclusive em parte do jogo 1 da série, Jaylen Brown se redimiu no final do jogo em questão e levou a partida para a prorrogação com linda bola de três.

O lance pode ter levantado a moral do ala, que foi o grande nome de Boston neste jogo 2, aparecendo com incríveis 40 pontos, sendo 24 no primeiro tempo, além de 5 rebotes, 2 assistências e 1 roubo de bola.

Já Jayson Tatum começou devagar e anotou apenas 4 pontos em toda primeira etapa, mas cresceu no segundo tempo e fechou o duelo com 23 pontos, 6 rebotes e 5 assistências.

Com a dupla, bom jogo também de Derrick White e Jrue Holiday, com o primeiro anotando 23 pontos, 6 rebotes, 4 assistências, 1 roubo e 1 toco e o segundo double-double com 15 pontos e 10 assistências.

Pelo lado dos Pacers, o grande nome foi de Pascal Siakam. O jogador esteve afiado na partida e marcou 28 pontos, com 5 rebotes e 2 assistências.

Já Tyrese Haliburton anotou apenas 10 pontos, com 8 assistências, quatro rebotes e um toco.

O armador ainda não voltou para o 4° período, com um problema no pé.

Por fim, jogo abaixo também do pivô Myles Turner, com só 8 pontos e 4 rebotes.

A série agora muda para Indianápolis, onde as equipes se encaram no sábado (25), pelo jogo 3 e na segunda-feira (27), quando acontece o jogo 4.

O JOGO

Ao contrário do que aconteceu no jogo 1, quando Boston começou com tudo e abriu 12 a 0, o início do jogo 2 da série foi bem equilibrado. Os Pacers entraram mais ligados em quadra e com bom início de Andrew Nembhard e Aaron Nesmith fizeram frente aos Celtics em parcial que foi parelha durante grande parte.

No finalzinho, Indiana abriu pequena diferença e venceu por 27 a 25.

No entanto, os Pacers tiveram uma “pane” durante grande parte do segundo quarto e Boston não só empatou logo o jogo, como virou e abriu, bastante, após corrida de 17 a 0 com Jaylen Brown pegando fogo.

Em dado momento do Q2 Boston chegou a abrir vantagem de 16 pontos, que foi caindo quando Pascal Siakam passou a comandar as ações do time visitante e pontuar, e muito, fazendo o prejuízo dos Pacers cair para apenas 6 pontos.

Parcial 32 a 24 Boston e times nos vestiários com jogo em 57 a 51 para os mandantes.

A jogada da partida foi momento showtime com Tatum, Holiday e Jaylen Brown.

Já no começo do segundo tempo os Pacers voltaram melhores, ainda se aproveitando do bom momento de Siakam, que pontuava sem parar, seja de fora do perímetro, ou na sua especialidade, as bolas de meia distância.

Zerado em todo primeiro tempo, Myles Turner também passou a aparecer e os visitantes encostaram no placar ameaçando Boston, que seguiu resiliente e não se assustou com a aproximação do adversário.

Jaylen Brown seguiu jogando demais e passou a ter companhia de Jayson Tatum, até então sumido no quesito pontuação. Dessa forma, logo os Celtics já retomaram o controle do jogo diante de um Indiana que se perdeu e tinha seu principal jogador, Tyrese Haliburton, sumido.

Parcial de 36 a 29 para os Celtics e partida em 93 a 80.

No quarto período os mandantes continuaram melhores, dispostos a liquidar logo a fatura. Jaylen Brown continuou sendo o nome do jogo e ganhou dessa vez a companhia de Derrick White, que passou a ser fundamental na pontuação.

Haliburton não voltou para a quadra e Indiana informou que o armador estava com um problema no pé.

Quando os Pacers esbanjavam uma pequena reação, bolas triplas de Boston apareceriam para jogar um balde de água fria no rival e inflamar a torcida local.

Siakam saiu do jogo com 9 minutos ainda restantes, um claro sinal de entrega dos visitantes.

Os Celtics, por sua vez, administraram a vantagem e com pouco mais de 1 minuto de relógio Joe Mazzulla tirou seus titulares de quadra para serem aplaudidos.

Fim de jogo no TD Garden com vitória Celta por 126 a 110. A série agora vai para Indianápolis com 2 a 0 em favor de Boston.