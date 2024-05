Três criminosos armados invadiram a festa de aniversário, matando o aniversariante, Heitor Felipe, 9 anos; o pai dele, Felipe Júnior Moreira Lima, 26; e uma prima, de 11. Outras três convidadas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar, a motivação do crime está ligada a uma guerra de tráfico de drogas no bairro Morro Alto, em Vespasiano, Belo Horizonte. Os três criminosos teriam chegado ao local de carro. Dois deles invadiram a festa e começaram a atirar, atingindo seis pessoas. O alvo da execução era Felipe Júnior.

“Covardia”, declarou uma das testemunhas.

Festa de aniversário termina em Chacina

Familiares e amigos do aniversariante Heitor Felipe se reuniram para a festa, por volta das 9h dessa quinta, no bairro Areias. Porém, quando os convidados estavam indo embora, dois criminosos entraram no local e começaram a disparar contra os convidados. Além de matarem Heitor Felipe, o pai e uma prima, os criminosos feriram uma adolescente, de 13 anos, a mãe dela, e outra jovem, de 19.

Heitor Felipe participava de uma escolinha de futebol e compartilhava o sonho de se tornar um jogador profissional nas redes sociais.

O capitão Arley Santos, da Polícia Militar, confirmou que o crime teria sido motivado por uma guerra de tráfico de drogas na região. As informações são do O Tempo.

“Eles entraram atirando, sem se preocupar se era festa, se havia crianças”, detalhou o policial ao jornal O Tempo.

Um dos atiradores foi atingido, por engano, pelo comparsa e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).