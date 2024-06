Concurso Nacional Unificado: cronograma será definido em breve

Apesar de já estar definida a nova data da prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), as demais etapas do certame seguem ser ter uma definição!

Em contato com fontes internas do Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), o jornalista Victor Gammaro obteve a informação de que o novo cronograma “ainda vai ficar mais para frente”.

A indefinição do cronograma segue, por conta das diversas incertezas referentes ao Rio Grande do Sul, que segue em estado de calamidade pública.

Vale lembrar que as provas do Concurso Nacional Unificado foram remarcadas para o dia 18 de agosto, com os novos cartões de confirmação estando disponíveis na área do candidato, a partir do dia 7 de agosto.

As provas serão realizadas em 228 municípios de todas as regiões brasileiras, para mais de 2,1 milhões de candidatos inscritos.

O MGI também ressaltou que não será permitido realizar a anotação do gabarito no cartão de inscrição!

Panorama do Concurso Nacional Unificado (CNU)

O Concurso Nacional Unificado (CNU) é organizado pela Fundação Cesgranrio e oferta 6.640 vagas para 21 órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.

As oportunidade são distribuídas em oito blocos temáticos, segmentadas da seguinte forma:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

O salário inicial do aprovado irá variar entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.831,71 (Auditor-Fiscal do Trabalho).

De acordo com o edital, as provas objetivas e discursivas serão aplicadas no mesmo dia, para todos os cargo, em dois turnos, sendo:

Turno matutino (2h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco; Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

(2h30 de prova) Turno Vespertino (3h30 de prova) Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões); Nível médio: provas objetivas (40 questões).

Resumo do Concurso Nacional Unificado