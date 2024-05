‘Diante de Deus, só lambi’, diz tio ao abusar da sobrinha por conta de um ‘momento difícil no casamento’

“Eu tentei acariciar ela, na minha lascívia, mas eu não toquei nela. Não penetrou nada, diante de Deus, eu só lambi”. O relato é de um tio que confessou ter abusado sexualmente da sobrinha, de apenas 6 anos. O homem, que não terá a identidade revelada, foi confrontado pela irmã, que é mãe da menina.

Em um vídeo que começou a circular nas redes sociais na terça-feira (7), a mulher questiona o irmão que, inicialmente, tenta negar a situação. As informações são do Portal Ponta Negra News.

O caso aconteceu no último domingo (5), na cidade de Areia Branca, a aproximadamente 273 quilômetros de Natal. Desconfiada da atitude do irmão, a mulher gravou uma conversa na qual ele confessa ter praticado o ato libidinoso contra a própria sobrinha.

Tentando se defender do confronto da irmã, ele pede compreensão e diz estar passando “por um momento difícil no casamento”. “Eu não toquei nela, nem cheguei a me masturbar”, relatou o homem.

A mãe da criança afirma que a menina tem marcas pelo corpo. “O corpo dela está marcado. Ela está toda vermelha. As partes íntimas dela estão todas marcadas”, detalha a irmã do homem.

“Eu peguei ela, peguei o coelho (um brinquedo) e coloquei na cama. Eu peço perdão. Eu vou dizer a você: eu tentei acariciar ela, na minha lascívia, mas eu não toquei nela. Não penetrou nada, diante de Deus, eu só lambi”, confessou.

A Polícia Civil está investigando o caso e, por se tratar de uma situação envolvendo violência sexual contra menor, as identidades do homem e da criança não serão divulgadas.

Com informações do Portal Ponta Negra News