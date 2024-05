Dono do comercial Dalto é assassinado a pauladas em Porto Velho

A cidade de Porto Velho foi abalada pela notícia do assassinato do empresário Edson Nascimento Dalto, de 54 anos, no último sábado (11). Dalto, conhecido por ser proprietário de um mercado na zona leste da cidade que levava seu sobrenome, foi encontrado morto após investigações da Polícia Civil.

Segundo informações apuradas pela polícia, dois funcionários da fazenda de Dalto foram apontados como envolvidos no crime. O gerente da fazenda e um peão, após intensa investigação, acabaram confessando o envolvimento no assassinato e indicaram o local onde o corpo estava, às margens do rio Preto, na ponte da Linha 4, em Triunfo, Candeias do Jamari. Dalto foi morto a pauladas pela dupla.

As investigações sugerem que o motivo do crime está relacionado a atividades ilegais na propriedade. Os funcionários estariam envolvidos em furtos de gado, algo que Dalto teria descoberto, levando a um confronto fatal.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e localizou o corpo de Dalto, dando prosseguimento às investigações para esclarecer todos os detalhes desse trágico acontecimento.

O caso chocou a comunidade local e levanta questões sobre a segurança nas propriedades rurais da região, bem como a investigação e punição de crimes relacionados ao meio rural.