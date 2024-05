Estudante é esfaqueado por colega em escola pública de Taguatinga

Um estudante de 17 anos foi esfaqueado por um colega, também de 17 anos, na tarde desta quarta-feira (8/5). O crime ocorreu dentro do Centro de Ensino Médio 5, de Taguatinga Norte. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federa (PMDF), um aluno teria esfaqueado o outro.

Segundo o Corpo do Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima levou quatro facadas: duas nas costas, uma no abdômen e outra na lateral esquerda do tronco. As perfurações estavam pequenas e sem sangramento.

A vítima foi transportada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O envolvido foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA II) para registro da ocorrência.