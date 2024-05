Show de Henry Freitas na Expoacre custará mais de R$ 1 milhão; coluna revela cachê

Na noite desta quarta-feira (15), a confirmação do show de Henry Freitas na Expoacre 2024 agitou as redes sociais. A coluna Douglas Richer foi a primeira a noticiar a presença do cantor no evento, e a empresa Moon Club oficializou a contratação do artista para encerrar a feira de agronegócios acreana, que acontecerá de 31 de agosto a 8 de setembro.

EXCLUSIVO: Henry Freitas é a segunda atração confirmada na Expoacre 2024

A coluna Douglas Richer procurou a organização do evento, que revelou com exclusividade o cachê do artista para subir ao palco da Expoacre 2024. De acordo com os responsáveis, Henry Freitas cobrou R$800 mil para sua apresentação na feira de agronegócios.

Em conversa com o jornalista, a organização também revelou que os gastos totais do show, incluindo estrutura do evento e despesas do artista, já ultrapassaram a marca de R$1 milhão.

Henry Freitas é a segunda atração confirmada na Expoacre 2024, ao lado de Nadson o Ferinha. Com mais de 5 milhões de ouvintes no Spotify, o cantor ganhou destaque com o sucesso de “Tem Café”, uma música que viralizou nas redes sociais ao ser recriada no ritmo do forró. O single, parte do repertório do álbum “Terapia 100%”, já acumula mais de 21 milhões de reproduções na plataforma musical.

Recentemente, Henry Freitas lançou seu novo CD promocional, apresentando músicas do DVD “Tudo Vira Terapia”, gravado em Fortaleza no mês de março. O novo CD já está disponível na plataforma “Sua Música”.

Veja hits do cantor: