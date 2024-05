Confirmado na Expoacre, Henry Freitas é Top 10 do Spotify Brasil e 54º mais ouvido no streaming; conheça o cantor

Na noite de quarta-feira, 15 de maio, a Expoacre 2024 adicionou mais uma estrela ao seu line-up de atrações. O cantor Henry Freitas foi confirmado como a segunda grande atração do evento. Após o anúncio da coluna, a empresa Moon Club confirmou a contratação em suas redes sociais e anúncio do show, que será o encerramento da Expoacre.

Após o anúncio de Nadson o Ferinha, Henry Freitas se junta ao time de artistas que irão agitar a feira agropecuária, que está programada para iniciar em 31 de agosto e se estender até 8 de setembro.

Com mais de 5 milhões de ouvintes no Spotify, Henry Freitas ganhou destaque com o sucesso de “Tem Café”, uma música que viralizou nas redes sociais ao ser recriada no ritmo do forró. O single, parte do repertório do álbum “Terapia 100%”, já acumula mais de 21 milhões de reproduções na plataforma musical.

O cantor lançou recentemente seu novo CD promocional, apresentando músicas do DVD “Tudo Vira Terapia”, gravado em Fortaleza no mês de março. O novo CD já está disponível na plataforma “Sua Música”.

O DVD “Tudo Vira Terapia” conta com participações especiais de artistas renomados, incluindo Pedro Sampaio, MC GW, Xand Avião, Guilherme e Benutto, além de Márcia Fellipe.

No último mês, Henry Freitas presenteou seus fãs com o lançamento do primeiro single, “Barulho do Prazer”. Com uma agenda repleta de shows e uma crescente popularidade nacional, o cantor alcançou em 2024 o Top 10 do Spotify Brasil com o sucesso “Tem Café”, e também figurou na 54ª posição entre os artistas mais ouvidos do Brasil na plataforma de streaming.