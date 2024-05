“Fui reeleito e não decepcionarei”, diz Gladson ao falar sobre obras que deverão transformar o Acre

Em entrevista a Radio Difusora, nesta terça-feira (21), o governador Gladson Cameli falou sobre os avanços e investimentos previstos para o Acre nos próximos anos.

No interior, o governador citou os avanços das obras da Ponte da Sibéria, em Xapuri.

“Em todos os municípios há obras do governo do Estado”, enfatizou Cameli, mencionando também a ponte de Brasileia, cuja primeira fase está prestes a ser concluída. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) agora será responsável pela criação dos acessos na segunda fase, em parceria com o governo estadual.

Já na capital, Gladson destacou a obra do Arco Metropolitano e a Orla do 15, chamando elas de “a menina dos meus olhos”. Ele também mencionou os progressos na construção da nova maternidade, com recursos garantidos para a segunda etapa junto ao Ministério da Saúde, além do avanço para iniciar de vez o viaduto da Avenida Ceará.

“Estamos começando em breve o segundo semestre. É hora de tocar as obras”, completou.

“Quero comunicar à população do estado e a toda a equipe que sempre me esforçarei para tomar decisões rapidamente, sem procrastinar. Hoje, reafirmo meu compromisso de cumprir o planejamento apresentado à sociedade em 2022. Fui reeleito governador com a confiança da população e não decepcionarei. Embora não seja candidato no momento, estou dedicado a cumprir minhas promessas de campanha. Quando chegar o dia de passar o cargo ao próximo governador, sairei de cabeça erguida e satisfeito por ter feito tudo o que me propus a fazer pelo bem-estar das pessoas. Cuidar das pessoas é a minha prioridade”, concluiu Gladson.