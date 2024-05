Governo distribui 400 capacetes para motoentregadores em Rio Branco

Os motociclistas que trabalham com entregas em Rio Branco foram agraciados por ação do governo do estado, através do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), com a entrega, nesta segunda-feira (13), de aproximadamente 400 capacetes.

Ao todo, mais de R$40 mil foram investidos nesta etapa do projeto Motociclista Consciente, que teve seu início em julho de 2023, com orientações direcionadas ao público alvo, como uma maneira de fomentar a segurança no trânsito para os motoristas.

A presidente do Detran, Taynara Martins, afirmou que esse diálogo entre os profissionais que utilizam este meio de transporte como ferramenta de trabalho. “Hoje estamos beneficiando os motoboys de Rio Branco, aqueles que trabalham diariamente com entregas, sejam elas de alimentos ou não. É um momento que temos para dialogar com esses trabalhadores sobre o respeito às leis de trânsito e a consciência do papel que cada um tem nas vias”, conta.

Um dos beneficiados pelo projeto foi Felipe China, que representa o grupo Família Motoboys Acre, e afirma que os equipamentos, entregues durante esta ação do Detran, representam uma economia para o bolso do trabalhador.

“É um reconhecimento do Estado aos trabalhadores, tanto aos que trabalham com delivery, como aos que transportam passageiros, quem está diariamente nas ruas e tem altos gastos com a manutenção dos veículos. É mais um reforço para o nosso trabalho”, explicou ele.

Outros grupos, para além daqueles que trabalham utilizando as motocicletas, devem ser contemplados com ações como esta futuramente, assim como deve se estender para os municípios do interior do estado.