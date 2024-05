Homem é ‘disciplinado’ por facção após ser acusado de vender celular roubado e vai parar no PS

Manoel da Silva Souza, de 42 anos, foi fortemente espancado por supostos integrantes de uma facção criminosa na tarde dessa quarta-feira (21), no bairro Vitória, em Rio Branco.

Segundo informações, a agressão teria acontecido pelo fato de Manoel ter achado o celular de uma pessoa e vendido à outra, que não teve a identidade revelada.

O dono do aparelho, então, teria reconhecido o celular e afirmou que o objeto tinha sido roubado e não perdido. Manoel, ao se recusar a devolver o dinheiro, foi punido.

As agressões envolveram pedaços de madeira, chutes e socos. Manoel teve fraturas no braço, joelho e um corte na cabeça, com exposição óssea. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro de Rio Branco.