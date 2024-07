Concurso do TJAC: órgão divulga segunda lista de convocados; confira

A lista com dois aprovados no cargo de Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa-Análise de Sistema foi divulgada nesta terça-feira (23). A convocação está no Edital n.6/2024, publicado na edição n.°7.578 do Diário da Justiça Eletrônico de segunda (15).

A disposição saiu depois de pedidos de reposicionamento de candidatos convocados na primeira lista. Os candidatos aprovados no cargo deverão se dirigir para os locais designados para a entrega de:

Documentos, exames, laudos médicos, inspeção médica, posse e entrada em exercício.

A documentação exigida no Edital deve ser entregue entre o dia 30 e 31 de julho, das 8h às 14h, na Gerência de Cadastro e Remuneração do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

O endereço para entrega está localizado na Rua Tribunal de Justiça, Rodovia BR-364, km 2, Via Verde, Rio Branco.

Veja abaixo os convocados:

Cargo: Analista Judiciário – Área Técnico-Administrativa – Análise de Sistema