Identificados as duas vítimas mortas em acidente envolvendo três carretas na RO-010

Um grave acidente de trânsito ocorreu na madrugada desta quinta-feira na rodovia RO 010, entre Pimenta Bueno e Rolim de Moura. Segundo as primeiras informações, uma carreta transportando amaciante, aparentemente com um pneu estourado, acabou colidindo com outras duas carretas que estavam estacionadas à margem da via.

Infelizmente, dois dos motoristas acabaram falecendo, o primeiro a falecer foi o que estava dormindo em uma das carretas estacionadas, faleceu no local. O corpo foi retirado das ferragens pelos bombeiros. A vítima foi identificada como Rafael Ary Doerzbacher, de 39 anos de idade, residente na cidade de Cerejeiras. Rafael Ary Doerzbacher deixa esposa e três filhos.

O motorista da segunda carreta atingida sofreu apenas escoriações. Já o motorista da carreta que transportava amaciantes foi socorrido em estado grave e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mas infelizmente acabou falecendo por volta das 07:50 horas. Ele foi identificado como Jose Walmor Leal Juniorde 36 anos de idade, morador do municipio de Jaru.

A pista está interditada nos dois sentidos. As autoridades estão no local para investigar as causas do acidente e para coordenar a limpeza e reabertura da rodovia.