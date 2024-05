Inaugurado pelo Governo, Serviço de Transplantes já atende pacientes em nova sede

Entregue pelo governador do Acre, Gladson Cameli, na última terça-feira, 14, a nova sede do Serviço de Transplantes da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre) já está funcionando normalmente. Com uma média de 900 atendimentos por mês, o serviço conquistou um grande avanço ao reunir, em um único lugar, a maior parte dos atendimentos que os pacientes transplantados ou com indicação de transplantes de rim, fígado ou córnea precisam.

Antes da melhoria, o serviço funcionava basicamente em uma sala, e os demais atendimentos em diferentes pontos da Fundhacre, o que implicava em uma longa jornada para os pacientes. Com a nova sede, o salto na melhoria do atendimento é comemorado por todos eles.

“Antes desse novo espaço, a gente fazia uma peregrinação pelo hospital, ia ali pra confirmar a consulta, dali entrava pra outro lado no salão, aí os exames já fazia ali, tudo em um lugar diferente. Agora, a gente chega e resolve tudo aqui. Então, pra mim tá perfeito, até porque a gente não precisa ficar se expondo, andando no hospital, então, fico muito mais tranquila”, destaca a jovem Débora Pereira, que tem apenas 20 anos e, há três, recebeu um novo fígado na Fundhacre.

Outro paciente que aprovou a mudança foi Amazonito Barrozo, de 66 anos. “O lugar lá era muito apertado. Agora aqui está muito bom. É a primeira vez que eu estou vindo aqui [no novo prédio], mas a minha nota é 10 ou 1000. Está muito bacana mesmo, o prédio, muito espaçoso, atendimento maravilhoso”, avaliou o paciente, que recebeu um transplante de fígado no dia 6 de março de 2024.

A percepção dos pacientes é a mesma testemunhada diariamente pela coordenadora do Serviço de Transplantes da Fundhacre, Valéria Monteiro. “O serviço melhorou pra nós, servidores, mas principalmente para os pacientes. É a realização de um sonho que é comemorado todos os dias. Agora eles chegam, já são recebidos numa recepção própria para eles, ficam aqui na espera mais isolados do ambiente hospitalar, o que é muito importante porque eles são pacientes que tomam imunosupressores e precisam de um cuidado adicional, e a gente escuta só elogios todos os dias por essa mudança. Os pacientes relatam que gostaram muito”, reforça Valéria Monteiro.

O novo prédio conta com investimento superior a R$ 1,2 milhão. São recursos próprios do governo do Estado, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop) e da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), além de recursos oriundos de emendas parlamentares dos então deputados federais Léo de Brito e Raimundo Angelim.

A presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza, reforça a alegria pela entrega: “É uma alegria imensa podermos entregar esse prédio ao lado do governador Gladson Cameli, e ver que os pacientes gostaram da melhoria é o que nos motiva a seguir trabalhando para fortalecer os serviços de saúde aqui na Fundhacre.