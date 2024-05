Jessica Ingrede realiza sonho do filho de conhecer o jogador Endrick; VEJA O VÍDEO

Jessica Ingrede, renomada empresária e influenciadora digital, tornou realidade o sonho de seu filho, Murilo, ao proporcionar um encontro especial com o jogador de futebol Endrick Felipe, nesta quarta-feira (29). O jogador atualmente defende as cores do Palmeiras e da Seleção Brasileira.

Ela realizou o desejo do garoto de conhecer pessoalmente seu ídolo, o talentoso atacante Endrick, popular no cenário futebolístico internacional, sendo contratado pelo Real Madrid em dezembro de 2022. Agora, aos dezoito anos, ele está prestes a iniciar uma nova etapa em sua carreira no clube espanhol.

O encontro entre Murilo e Endrick, registrado em vídeo, não só ressalta a realização de um sonho, mas também destaca a admiração do jovem pelo talento e pela habilidade do jogador. Um momento emocionante que ficará marcado para sempre na vida de Murilo.

Assista o momento: