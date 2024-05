Marina Silva alerta: Eventos climáticos extremos podem se tornar o novo normal

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, trouxe à tona uma preocupação urgente durante sua participação no programa A Voz do Brasil desta quinta-feira (16).

“Provavelmente, aquilo que era evento extremo vai se transformar no normal e os novos eventos extremos nós nem sabemos ainda quais são”, alertou a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva, ao programa.

De acordo com a ministra, existem 1.942 municípios no Brasil que são suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas, os quais tendem a se tornar mais frequentes e intensos com o tempo. Ela citou como exemplo as recentes enchentes no Vale do Taquari (RS), que, comparadas com as do ano anterior, apresentaram uma abrangência maior e uma intensidade mais severa, evidenciando a necessidade de preparo e adaptação.

No Rio Grande do Sul, os temporais já atingiram 449 municípios, deixando milhares de pessoas desalojadas e afetadas. Diante desse cenário, o Governo Federal está elaborando um plano de enfrentamento do risco climático, priorizando não apenas as fortes chuvas, mas também os efeitos da seca.

Marina ressaltou a importância de estar preparado para lidar não apenas com as chuvas intensas, mas também com os efeitos secundários, como os incêndios, que podem ser agravados pela estiagem. Ela enfatizou que é necessário uma abordagem de médio e longo prazo, visando não apenas a gestão do desastre, mas sim a gestão do risco.

“O evento extremo vai continuar acontecendo, agora nós estaremos mais preparados e mais adaptados, é uma política de médio e longo prazo. É uma intervenção para que a gente saia da lógica de ficar apenas fazendo gestão do desastre para a gestão do risco”, concluiu.