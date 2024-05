Marina Silva sugere a criação de novo órgão federal para tratar de desastres ambientais

Marina Silva, na posição de ministra do Meio Ambiente propôs a criação de um novo órgão federal. A proposta da ministra é que esta nova instituição fique responsável por implementar, gerenciar e fiscalizar planos de prevenção contra desastres ambientais.

“É preciso ter um operador”, disse Marina ao CNN Entrevistas.

Marina Silva diz ainda que, em conjunto com outros ministérios, como o do Desenvolvimento Regional e da Ciência e Tecnologia, as discussões acerca deste tema já vem acontecendo e que a formatação do plano será realizada de maneira colaborativa.

“É algo inovador. Não temos um rascunho para nos espelharmos. O mundo todo está aprendendo a lidar não só com o desastre, mas com a prevenção”, pontua ela.

Uma das iniciativas presentes é a possibilidade da decretação de emergência permanente, em localidades que são suscetíveis a eventos ambientais extremos. Atualmente existem, pelo menos, 1942 municípios do país nesta condição.