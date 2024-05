OCA Xapuri comemora 14 anos de implantação com mais de 700 mil atendimentos realizados

A unidade da Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Xapuri comemorou, na segunda-feira, 27 de maio, seu 14º aniversário. Inaugurada em 2010, a OCA Xapuri tem desempenhado um papel fundamental na oferta de serviços públicos, de forma hábil e eficiente, facilitando o acesso a diversos serviços essenciais para a comunidade do Alto Acre.

Desde sua inauguração, a unidade tem sido um exemplo de celeridade e acolhimento, proporcionando um atendimento de qualidade e facilitando a vida dos moradores de Xapuri e regiões vizinhas.

Oferece ampla gama de serviços, incluindo emissão de documentos, pagamento de contas e acesso a serviços de instituições como Polícia Civil, Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Acre (Ageac), INSS, Divisão de Registro Escolar (Dire), Secretaria da Fazenda (Sefaz), Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre), Junta de Serviço Militar, NAT, Procon e Receita Federal.

Para sempre elevar a qualidade do atendimento ao cidadão acreano, a Diretoria da OCA promove capacitações contínuas. A medida não apenas visa aprimorar as competências dos agentes públicos, mas também assegurar a excelência do serviço prestado em todas as centrais.

Ao longo dos últimos 14 anos, a OCA Xapuri atendeu milhares de cidadãos, promovendo uma relação mais próxima e eficiente entre o governo e a população.

O impacto positivo na comunidade é notável, com a redução significativa no tempo de espera e a eliminação da necessidade de deslocamentos longos para a capital acreana.

A Central de Xapuri chega a realizar uma média de 200 atendimentos diários. Só este ano a unidade já realizou mais de 15 mil atendimentos e possui um total de 744.754 atendimentos desde sua inauguração.

A servidora Maria José Brilhante afirmou quão significativo é para ela ter acompanhado a OCA Xapuri desde sua inauguração. “Trabalhar aqui durante 14 anos é muito gratificante, é uma honra fazer parte desta equipe”, ressaltou a servidora.

“Parabenizo toda a equipe da OCA Xapuri por seu esforço, dedicação e profissionalismo. Agradeço também à comunidade de Xapuri, cuja confiança e participação são fundamentais para o nosso sucesso contínuo”, disse o secretário de Administração do Acre (Sead), Paulo Roberto Correia.

E, em se tratando de deixar a população satisfeita com a qualidade dos serviços, a OCA Xapuri está sempre alcançando altos números. No último ano, a porcentagem foi de 99,8% no índice de satisfação ao cidadão.

Para Josy Gomes, o atendimento da OCA Xapuri tem sido além do esperado, um local onde ela confia que sempre será bem atendida. “Hoje fui surpreendida por não precisar pagar nada no serviço que realizei. Fiquei muito contente com o atendimento, sempre que preciso vir até a OCA sei que vou ser bem atendida”, informou.

Comemoração

A OCA Xapuri planejou uma programação variada para comemorar com toda a população, contando com atendimentos de beleza, realização do CineOCA com o filme Elementos e entrega de lembrancinhas.

Para a diretora da OCA, Fran Brito, a população de Xapuri foi o foco principal da festividade. “Decidimos comemorar esses 14 anos de implantação da nossa primeira Central de Atendimento do Acre, com quem é mais importante pra gente: a população. Por isso, planejamos um dia cheio de serviços e atendimentos especiais, voltados para os cidadãos que nos visitaram nesta segunda-feira. A população foi recebida com música, petiscos, cinema e serviços de beleza, como parte da celebração”, relatou .

Ao longo do expediente, muitos cidadãos foram surpreendidos com a festividade, como Sol Nobre, que foi até a unidade realizar um serviço e aproveitou para comemorar com os servidores.

“Eu vim até a OCA tirar a primeira identidade do meu filho e fui pega de surpresa com essa linda festa. Aproveitei que estavam realizando atendimentos de beleza e fiz meu cabelo, enquanto meu filho aproveitava o cinema”, contou.