Prefeitura anuncia construção de Escola Modelo Padrão no Bairro Novo, em Porto Velho

A construção de uma Escola Modelo Padrão no Bairro Novo, em Porto Velho, foi anunciada nesta sexta feira (10). Idealizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Resolução Estratégica de Convênios e Contratos (Semesc), a escola servirá como exemplo para toda a região, com características inovadoras e adaptadas às necessidades locais.

A solenidade de anúncio, realizada na praça principal do bairro, contou com a presença de autoridades e membros da comunidade. A nova escola, que contemplará 20 salas de aula, foi concebida para receber aproximadamente 540 alunos por turno, proporcionando um ambiente de aprendizado ideal com uma média de 27 alunos por sala. Além disso, o projeto inclui características que permitem futuras expansões e considera aspectos específicos do clima da região norte. Os detalhes foram apresentados pela arquiteta Luciana Serbino, que integra o grupo responsável pelo projeto.

O investimento conta com recursos provenientes de emenda parlamentar, que destinou R$ 14 milhões para viabilizar o projeto, com contrapartida do município no valor de R$140 mil. O senador expressou sua satisfação em ver os recursos destinados se transformarem em obras que beneficiarão diretamente a população.

A nova escola terá:

• 20 salas de aula

• 1 grupo de banheiro feminino no térreo

• 1 grupo de banheiro masculino no térreo

• setor administrativo

• biblioteca

• refeitório e cozinha

• quadra poliesportiva

• playground

• estacionamento com mais de 30 vagas

• 1 grupo de banheiros masculino no pavimento superior

• 1 grupo de banheiros femininos no pavimento superior

• Área construída no térreo: 3.911,61m2

• Área construída no pavimento superior: 1.478,93m2

• Área total construída: 5.390,53