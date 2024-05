Professor do Acre precisa de ajuda para tratamento de saúde e amigos organizam “vaquinha solidária”

O professor Cláudio Ezequiel, conhecido por sua militância na Educação e nas pautas dos partidos de esquerda, como o PT e o PV, onde está atualmente filiado, está precisando de ajuda e por isso seus amigos estão fazendo correr a chamada “Vaquinha Solidária”, com pedidos via PIX.

Ezequiel foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação do Acre (Sinteac) e secretário municipal do prefeito Raimundo Angelim, de 2004 a 2012, na chamada Era Petista.

Com histórico de câncer na coluna em sua família, quando perdeu um irmão para o tumor, o educador foi diagnosticado com problema semelhante ao Tratado no Hospital do Câncer (Unacon) da Fundação Hospitalar do Acre Fundhacre), ele precisará fazer exames mais aprofundados e tratamento em Goiânia.

A “vaquinha solidária” é exatamente para custear o tratamento na capital goiana. “Todos nós sabemos que o salário de professor não é suficiente para custear esse tipo de despesa”, disse uma amiga do educador e idealizadora da “vaquinha”.