Rondônia Rural Show encerra após várias ações e recorde de volume de negócios com R$ 4,4 bilhões

A Rondônia Rural Show Internacional 2024 ofereceu uma semana intensa de novidades, tecnologias e muitas atrações, que movimentaram a maior feira do agronegócio da região Norte do país. Durante o evento, que reuniu produtores, expositores, investidores e autoridades, foram apresentados os mais recentes avanços tecnológicos e oportunidades de investimento no setor agrícola, enaltecendo o agronegócio para o desenvolvimento econômico e sustentável do estado, trazendo este ano o tema: “Agricultura da Amazônia”.

ULTRAPASSANDO RECORDES: R$ 4,4 BI

A Rondônia Rural Show Internacional 2024 vence os próprios recordes e dispara com maior volume de negócios alcançando R$ 4,4 bilhões e consolidando-se como a maior feira do agronegócio da região Norte do país. Esse número representa a força do agronegócio rondoniense, com centenas de negócios feitos, aquisição de tecnologias sustentáveis, maquinários modernos, produtos e equipamentos para a agricultura e pecuária de alta qualidade. Este ano, a feira atraiu 276 mil visitantes.

INCENTIVOS TRIBUTÁRIOS

O governo de Rondônia garantiu a concessão de incentivos tributários, nos termos do convênio ICMS 28/24, para os participantes da Rondônia Rural Show Internacional. A medida buscou ampliar o prazo de pagamento do ICMS, e permitir o parcelamento do imposto em até três parcelas mensais, beneficiando produtores rurais e empresários. Conforme definido no Decreto N° 29.123, de 21 de maio de 2024, fica concedida a ampliação do prazo de recolhimento do ICMS cujos fatos geradores estejam atrelados à edição deste ano do evento.

QUEIJOS DE QUALIDADE

Produtores dos municípios de Candeias do Jamari e Teixeirópolis foram os ganhadores do 3º Concurso de Queijos de Rondônia (ConQueijo), realizado na sexta-feira (24), como parte da programação da 11ª Rondônia Rural Show Internacional. A premiação deste ano ultrapassou R$ 44 mil, distribuídos nas categorias Muçarela, Coalho e Provolone. No total, 13 queijos de oito agroindústrias de várias regiões do estado concorreram aos prêmios.

MAIS PRÊMIOS DO NOTA LEGAL

Na sexta-feira (24), durante a 11ª Rondônia Rural Show, o Programa Nota Legal Rondoniense realizou o segundo sorteio trimestral de 2024, distribuindo um total de R$ 50 mil em prêmios, que foram divididos em valores de R$ 5 mil, R$ 10 mil, R$ 15 mil e R$ 20 mil. Através do programa, os participantes, além do sorteio trimestral, têm a oportunidade de concorrer a prêmios por meio das raspadinhas, nos valores de R$ 50 a R$ 500, e fazer doação de até R$ 0,25 por nota fiscal para entidades sociais cadastradas.

RONDÔNIA É TERRA DO CAFÉ

A trajetória exitosa do café em Rondônia foi comemorada na sexta-feira (24), Dia Nacional do Café, como caso de sucesso da agricultura na Amazônia, estando presente do plantio à degustação na 11ª Rondônia Rural Show Internacional. Rondônia produz cada vez mais cafés especiais, de qualidade, com sustentabilidade e que são premiados, o que mostra a força da agricultura familiar no estado.

CADEIA PRODUTIVA DO LEITE

A Exposição Rondoniense do Agronegócio do Leite (RondoLEITE) se destaca como uma grande vitrine para a pecuária rondoniense, sendo uma das atrações da Rondônia Rural Show Internacional. Em sua 5ª edição do RondoLEITE foi realizado no Pavilhão da Bovinocultura, reunindo visitantes de diversos municípios e tem proporcionado oportunidades de negócios para os criadores participantes.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES

O público da Rondônia Rural Show Internacional, que trouxe esse ano o tema “Agricultura da Amazônia” pode participar, gratuitamente, de cursos voltados à piscicultura e frigorífico, garantidos pelo Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep), que foram ofertados todos os dias da programação do maior evento do agronegócio do Norte do país.

EXPOTURISMO

Com o objetivo de impulsionar o potencial turístico do estado, o governo de Rondônia lançou a 1ª Feira Estadual de Turismo – ExpoTurismo Rondônia. A cerimônia oficial aconteceu na terça-feira (21), no Pavilhão Empresarial Internacional, durante a 11ª Rondônia Rural Show Internacional, no Centro Tecnológico Vandeci Hack, em Ji-Paraná.

VITRINES TECNOLÓGICAS

A Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO) fortaleceu o incentivo ao investimento em tecnologia sustentável, visando a redução do impacto ambiental gerado, e a melhoria da qualidade de vida das famílias que vivem no campo. A casa sustentável apresentada na Rondônia Rural Show Internacional vem como uma inovação na forma de gerir os resíduos da propriedade.

ARTESANATO

Entre os destaques da maior feira de agronegócio do Norte do país, o Pavilhão de Artesanato chamou atenção e atraiu um público diversificado e interessado nas riquezas culturais da região, que ganha cada vez mais espaço em meio ao agronegócio, com a exposição e comercialização de peças produzidas por artesãos locais de todo o estado. Este ano, o pavilhão apresentou um número recorde de expositores: de 35 em 2023, o número subiu para 55 nesta edição.

EXPOSITORES SATISFEITOS

A 11ª edição da Rondônia Rural Show Internacional tem se mostrado um grande sucesso, tanto para visitantes quanto a expositores de diversos setores, que destacam o reflexo de suas participações, impulsionando a economia do estado. O sucesso de vendas e visibilidade dos produtos foram destacados pelos expositores, que já fazem planos para 2025.

HACKATHON É DESTAQUE

A 11ª Rondônia Rural Show Internacional foi marcada pela inovação voltada ao fomento do agronegócio sustentável rondoniense. O Pavilhão Empresarial Internacional foi palco do Hackathon, um desafio de soluções tecnológicas inéditas para as cadeias produtivas do café, cacau, piscicultura, grãos e economia da floresta, que premiou na sexta-feira (24), a proposta que revoluciona a produção de cacau no estado como campeã.