Prefeitura de Rio Branco intensifica manutenção de vias em todas as regionais da Capital

A Prefeitura de Rio Branco está realizando um extenso trabalho de melhorias em todas as ruas que necessitam de reparos. Com esse objetivo, o município tem desempenhado uma expressiva frente de trabalho nas dez regionais da cidade.

Um dos destaques é a Rua Bananeira, uma das principais vias do bairro Xavier Maia que está passando por serviços de manutenção, incluindo tapa-buracos e troca de solo. A previsão é que a obra seja concluída até o sábado, dia 20. Com isso, a empresa responsável pela regional Tancredo Neves poderá avançar para as travessas. Pelo menos nove travessas do Xavier Maia vão receber manutenção, melhorando significativamente o tráfego na região.

Esse trabalho faz parte do compromisso da Prefeitura de Rio Branco em garantir uma melhor infraestrutura para seus moradores, promovendo mais segurança e conforto nas vias da capital.

“A gente começou está com uns quinze dias, mais ou menos, e o prazo para entregar é esse mês ainda, pois a gente está com o projeto de entregar esse trecho que nós estamos até sábado, para a gente poder entrar para as travessas dentro do bairro Xavier Maia”, explicou o apontador da obra, Charles Silva.