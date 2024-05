Susana Vieira fala sobre diagnóstico de leucemia: ‘Não tem cura’

Em entrevista ao Fantástico no domingo (19) para promover seu novo livro — “A senhora do meu destino” –, que chega às prateleiras no dia 27 deste mês, a atriz refletiu sobre os desafios pessoais que vem enfrentando nos últimos anos, e revelou que, além da leucemia, sofre de outra doença sanguínea.

“Eu tenho leucemia linfocítica crônica, que é uma doença. Não tem cura e não adianta fazer transplante de medula. E eu tenho outra doença de sangue, que é a anemia hemolítica autoimune. É óbvio que à medida que você vai ficando com mais idade, você fica preocupada, mas essa doença parece que foi Deus… me deixou em paz. Mas estou em remissão, então tomara que seja isso”, afirmou.

Além de falar sobre sua nova obra, Susana compartilhou sua rotina de cuidados com a saúde.

“A disciplina, faço os exercícios que mandam e eu como de tudo: arroz, feijão, muita farinha – eu adoro farinha! Então, eu como de tudo: pão, manteiga, tudo”, contou.

Quanto aos planos para o futuro, a artista garantiu que planeja continuar realizando seus objetivos, e deixou uma mensagem inspiradora para os fãs.

“Desejo muita coisa, mas continuo ligada no amor, no sexo. O que eu quero dizer é que, se você continua desejando alguma coisa, você continua viva e bonita. Deseje um pão com manteiga, deseje um emprego melhor, deseje um homem, deseje uma mulher. Meu verbo não é sonhar, é desejar”, finalizou a beldade.

A sinopse de “A senhora do meu destino” promete uma narrativa autêntica e cativante sobre uma das figuras mais relevantes da TV brasileira.

“Nesta biografia feita a quatro mãos com o especialista em teledramaturgia Mauro Alencar, a atriz conta, sem filtros e sem censura, toda a sua trajetória, desde a infância até o estrelato, incluindo os obstáculos na vida pessoal e profissional, o câncer que descobriu em 2015, as polêmicas, os momentos icônicos que viraram memes e a maneira única com a qual encara o mundo”, diz a descrição da obra..