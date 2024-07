Falta de peixe no menu faz famílias se estapearem em casamento; VÍDEO

Na Índia a festa para celebrar um casamento acabou em confusão devido à ausência de peixe no cardápio. Ao menos seis pessoas acabaram feridas após familiares do noivo ficarem revoltados pois foram servidos somente pratos vegetarianos.

Na quinta-feira (11/7), o noivo, identificado como Abhishek Sharma, foi até a vila de Anand Nagar, em Deoria, Índia, com a “baarat”— procissão de casamento— para se casar com Sushma. As informações são do India Today.

Depois da “varmala”, a troca de guirlandas de casamento, os parentes do noivo foram em direção à seção de alimentos para jantar. Porém, eles ficaram furiosos ao descobrir que havia apenas pratos vegetarianos, que incluíam panner (queijo cottage), pulao (arroz indiano) e vários curries, mas nenhum prato não vegetariano.

O noivo e seus parentes revoltados que não havia peixe no casamento e foram para cima de amigos e familiares da noiva. No conflito, seis pessoas ficaram feridas.

“Após a varmala, o noivo perguntou que comida foi preparada, ao que a moça respondeu que comida simples foi feita. Com isso, o noivo disse: “Por que não tem peixe?” e, em seguida, deu um tapa na moça. Eles (o lado do noivo) também deram um tapa em mim e no meu marido. 10 pessoas do lado do noivo nos espancaram e feriram nossos familiares”, disse a mãe da noiva, Meera Sharma.

A policial local foi acionada para controlar a situação. O casamento foi cancelado.