Última semana para se inscrever no programa CNH Social 2024

O prazo para inscrição no programa CNH Social 2024, uma iniciativa do Governo do Estado do Acre, está se encerrando! Os interessados têm apenas mais cinco dias para realizar suas inscrições e concorrer a uma das cinco mil vagas disponíveis nas modalidades CNH Estudantil, CNH Urbana e CNH Rural.

Para participar, basta acessar o site do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) até a próxima terça-feira, dia 21 de maio. O programa é destinado a pessoas de baixa renda, proporcionando a oportunidade de obter a Carteira Nacional de Habilitação de forma totalmente gratuita.

Desde sua criação, o programa CNH Social tem sido um instrumento importante de inclusão social, cidadania e geração de emprego no estado do Acre. Até o momento, mais de 12 mil pessoas já foram beneficiadas, e a expectativa é que até 2026, mais de 20 mil cidadãos alcancem o sonho de ter a carteira de motorista sem custos.

Não deixe passar essa oportunidade! Inscreva-se agora mesmo e garanta sua participação no programa CNH Social.