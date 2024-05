Vereador e namorada perdem a vida em grave acidente na BR 364

O município de Pimenta Bueno (RO) amanheceu sob um véu de tristeza neste domingo (12), com a devastadora notícia do falecimento do vereador Marcelo Stocco e sua namorada Ana Paula em um grave acidente. O fato ocorreu na BR-364, nas proximidades do posto da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com relatos preliminares, o casal estava a bordo de um veículo que colidiu violentamente contra um caminhão baú.

As equipes de resgate foram acionadas, e os bombeiros trabalharam arduamente para retirar as vítimas que estavam presas nas ferragens, porém, infelizmente, tanto o vereador quanto sua parceira não resistiram aos ferimentos.

A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e procedeu com o isolamento da área, enquanto os corpos foram posteriormente encaminhados à funerária local.