Bárbara Evans celebra retirada de aparelhos de filho após internação na UTI

A influenciadora e filha de Monique Evans, Bárbara Evans compartilhou uma atualização sobre a saúde de seu filho, Antônio, que está internado com bronquiolite.

Em um post emocionante no Instagram, ela celebrou a retirada dos aparelhos do bebê, escrevendo “Viva o denguinho” e compartilhando um vídeo do filho sorrindo.