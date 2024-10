“Infelizmente, ele é meu filho”, diz mãe de jovem que matou três pessoas em chacina

Orinivia, mulher que diz ser mãe de Mateus Fernandes Soares, de 26 anos, que matou três homens que teriam invadido sua propriedade, na zona rural de Guajará, disse que o filho é frio e calculista e que premeditou a morte dos três homens.

No áudio, a mulher disse que os homens já tinham sido avisados para não entrar nas terras, mas que isso não justifica o crime. “Meu filho nasceu diferente. Não foi eu que quis, não foi o pai dele que quis. Eu tô muito mal”, explicou.

“Mateus já era acostumado a fazer outros tipos de crime. Eu sempre pedindo a Deus pra Deus mudar ele, eu achei que com a idade ele mudasse, mas ficou pior. Agora nesse momento a única coisa que eu, como mãe, posso fazer, é colocar nas mãos de Deus, eu coloquei na mão de Deus ontem, eu falei, meu Deus, que seja feita a tua vontade, no sentido de, se for pra ele partir, mas que Deus preparar a alma dele, que não deixe ele perecer no inferno”, comentou.

“Ele premeditou o crime, foi lá e executou. E não tem coisa pior para uma mãe do que saber que o seu filho é capaz de matar friamente três pessoas a sangue-frio. Ele não mostra arrependimento em nenhum momento. Ele é frio e calculista”, disse..

“E eu tô aqui dilacerada, eu não sei o que fazer na minha vida. Então, é isso, gente. Infelizmente. Ele é meu filho, infelizmente”, concluiu ela no áudio.

Mateus Fernandes Soares está preso em Guajará, no Amazonas, que fica há cerca de 15 quilômetros de Cruzeiro do Sul, no Acre.

