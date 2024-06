DJ Alok pode ser a grande atração gratuita do Governo do Acre na Expoacre 2024; confira tudo

Em primeira mão, a coluna Douglas Richer, do site ContilNet, revela que o DJ Alok pode ser a grande atração gratuita do Governo do Acre na Expoacre.

O governador Gladson Cameli poderá finalmente trazer o show de Alok para o Acre. Esse seria, provavelmente, o show gratuito oferecido pelo governo do Acre à população da capital. A notícia do show já rola nos bastidores e também a informação de que a negociação está 90% em andamento. O show de Alok aconteceria no dia 1º de setembro, já que Alok estaria com a agenda no dia 31 de agosto na ExpoNorte em Vilhena, próximo à região acreana.

A informação ainda não é oficial, porém pode ser confirmada a qualquer momento pelo governo do estado do Acre ou pelo próprio governador.

A coluna Douglas Richer tentou a confirmação com Gladson Cameli, porém não obteve retorno. Veja o vídeo de apresentação para a ExpoNorte: