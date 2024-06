Documentário sobre Lil Nas X estreia no streaming; saiba quando

O documentário “Lil Nas X: Long Live Montero” sobre o rapper Lil Nas X ganhou data para chegar ao Brasil. Segundo a Universal Pictures, a produção estará disponível para compra e aluguel no streaming em 4 de julho.

“Lil Nas X: Long Live Montero” estreou nos Estados Unidos em 2023, mas ainda não tinha previsão de chegar no Brasil. Agora, a produção estará disponível para aluguel e compra nas plataformas digitais Amazon Prime Video, Claro, Google Play, Apple TV+ e Vubiquity. Ainda não há informações de valores.

Dirigido por Carlos López Estrada e Zac Manuel, o documentário acompanhará Lil Nas X ao longo de 60 dias, enquanto ele embarca em sua primeira turnê pela América do Norte, “Long Live Montero”.

Segundo a Universal Pictures, o filme é um retrato íntimo do artista explorando temas como identidade, família, expectativas e aceitação, ao mesmo tempo que reflete sobre o seu lugar no legado dos artistas negros e queer.

A obra inclui apresentações de hits do artista como “Industry Baby” e “Montero (Call Me By Your Name)”.

Assista ao trailer de “Lil Nas X: Long Live Montero”: