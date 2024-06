Eternos Namorados! Lista de Douglas Richer traz 7 casais acreanos que trocam juras de amor há muitos anos

Neste Dia dos Namorados, é hora de celebrar não apenas o romance, mas a durabilidade e a profundidade do amor compartilhado por sete casais acreanos. Para esses casais, o 12 de junho não é apenas uma data, mas uma oportunidade de reafirmar os laços que os unem, repletos de momentos memoráveis e juras de amor que resistem ao tempo.

Esta data de 12 de junho é chamada de Dia dos Namorados, mas é, na verdade, a celebração do amor. Para muitos casais acreanos, a fase do namoro se transformou em uma vida compartilhada, repleta de momentos inesquecíveis e juras de amor que permanecem fortes ao longo dos anos.

Selecionei 7 nomes que, mesmo estando juntos há mais de uma década, no mínimo, não perdem a chance de elogiar o parceiro e fazer uma declaração bonita. Confira quem se encaixa nessa lista, celebrando o dia dos apaixonados! Feliz Dia dos Namorados!

Zeneide e Idel Diniz

Zeneide e Idel Diniz, do Vale do Iaco, que renovaram seus votos após 51 anos de casamento. Conhecidos por sua alegria contagiante e pelo companheirismo, são figuras públicas em Sena Madureira, tendo criado uma família unida com Kathleen, Kethleen e MacMaillan Diniz.

Eduardo Velloso e Rejane Holanda

Eduardo Velloso e Rejane Holanda compartilham 19 anos de relacionamento, sendo casados há 15 anos. Eduardo, médico oftalmologista e deputado federal, e Rejane, médica cardiologista, formam uma dupla admirável, enriquecendo suas vidas com os filhos Bruna, Eduardo e Beatriz Velloso.

Sandra Pinheiro e Said Farhat

Sandra Pinheiro e Said Farhat, após 13 anos de união, exemplificam como o apoio mútuo pode fortalecer não só o casamento, mas também os negócios familiares. Proprietária da loja Closet Tropical, Sandra é uma peça fundamental na gestão das empresas do marido, Said, incluindo postos de combustível.

Denise e Athos Borges

Denise e Athos Borges, casados há 40 anos, são pilares do empreendedorismo acreano, liderando com sucesso a rede Pão de Queijo e Maison Borges ao lado dos filhos Gabriela, Rodrigo e Bruno Borges.

Alysson Bestene e Roberta Lins

Alysson Bestene e Roberta Lins, ambos cirurgiões dentistas, comemoram duas décadas juntos. Alysson, além de sua carreira de sucesso na saúde, destaca-se na política local, recentemente assumindo um papel crucial na gestão da capital acreana, enquanto Roberta é uma mãe dedicada aos filhos Ana Luiza e Miguel.

Zayra Ayache e Auricélio Cunha

Zayra Ayache e Auricélio Cunha completam 28 anos de matrimônio, construindo uma vida familiar sólida com quatro filhos: Francisco Gabriel Ayache da Cunha, Andersom Moraes da Cunha, Gabriel Ayache e Daniella Fernandez Pereira da Cunha.

Silvania e Mac Pinheiro

Silvania Pinheiro, renomada jornalista e escritora, celebra 29 anos de um amor que atravessou gerações ao lado de Mac Maillan Diniz. Recentemente, o casal compartilhou uma foto especial de sua viagem a Lisboa, Portugal, relembrando momentos únicos de sua jornada juntos. Eles têm dois filhos, Eduardo Maillan e Fernando Maillan, frutos dessa união amorosa.

Neste Dia dos Namorados, esses casais acreanos nos lembram que o amor verdadeiro é uma jornada de compromisso, respeito e crescimento mútuo. Suas histórias de vida são testemunhos inspiradores de como o amor pode transcender o tempo e fortalecer laços que duram para sempre.