VÍDEO: incêndio de grandes proporções atinge bairro Novo Horizonte em Rio Branco

Um incêndio de grandes proporções tomou conta de um terreno baldio no bairro Novo Horizonte, em Rio Branco, na noite desta quinta-feira (13). As causas do incêndio ainda não foram identificadas, e não há indícios claros de como o fogo começou.

Com as chamas se espalhando rapidamente, a situação preocupa os moradores das casas próximas ao local do incêndio. Os moradores estão sendo alertados para ficarem atentos e tomarem precauções devido à proximidade das chamas com as residências.

Até o momento, não há informações sobre a presença de autoridades no local, e não se sabe o que será feito ou quando equipes de combate ao incêndio chegarão.

Moradores do Novo Horizonte permanece em alerta, aguardando atualizações e esperando que o incêndio seja controlado rapidamente, minimizando danos e garantindo a segurança de todos.

