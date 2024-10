Após denúncia, jovem é preso acusado de estuprar menina de 13 anos e engravidá-la

Um homem, identificado como D. M. M., de 23 anos, foi preso suspeito de cometer o crime de estupro de vulnerável. A prisão aconteceu no Ramal do S, no município de Plácido de Castro, com apoio da Delegacia de Plácido de Castro e da Divisão de Capturas e Investigação (DPCI), da Polícia Civil do Acre.

Segundo informações da polícia, o suspeito era namorado da vítima, uma adolescente de apenas 13 anos, e teria mantido relações com ela, resultando em uma gravidez. O caso foi denunciado e a investigação levou à emissão de um mandado de prisão pela 2ª Vara da Infância e Juventude de Rio Branco.

O crime de estupro de vulnerável, segundo o Código Penal Brasileiro, ocorre quando há qualquer tipo de relação sexual ou prática de atos libidinosos com menores de 14 anos, independentemente de consentimento.

D.M.M. foi localizado e preso pela equipe de investigação da DECAV, que o conduziu à sede da delegacia em Rio Branco, onde ele foi formalmente interrogado. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação, e o suspeito poderá responder criminalmente pelo crime de estupro de vulnerável, que pode resultar em uma pena de até 15 anos de reclusão.