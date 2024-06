Motéis fazem promoção de Dia dos Namorados com preços que chegam até R$ 36

O dia dos namorados sempre causa impacto positivo no comércio, seja nos restaurantes, nas lojas onde os presentes são comprados, e também nos motéis. Estes também estão fazendo suas promoções naqueles que buscam ter uma noite de amor diferente da convencional.

No Segundo Distrito da capital acreana, é possível encontrar promoções para quartos no “C Q Sabe”, com módicos valores de R$ 36 e R$ 41, além disso, nas redes sociais, foi publicado ainda que casais que interagirem com postagem poderão ganhar uma estadia com bebidas e café da manhã incluso.

Além disso, o Tu Topas traz a suíte premiada, com prêmios distintos, como refeições durante o dia e cervejas e champagnes durante a noite, e para isso basta encontrar os bilhetes premiados escondidos nos quartos.