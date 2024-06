Ouro olímpico no vôlei, Pampa morre aos 59 anos

O ex-jogador de vôlei André Felipe Felbo Ferreira, o Pampa, morreu nesta sexta-feira (7) aos 59 anos.

O que aconteceu

A CBV (Confederação Brasileira de Voleibol) noticiou e lamentou a morte do campeão olímpico. A entidade ressaltou que ele será sempre uma referência e prestou solidariedade.

Pampa tratava um linfoma, câncer no sistema linfático. Ele estava internado havia meses e foi entubado no final de abril para tratamento.

Ele foi ouro em Barcelona-1992, primeiro título olímpico do vôlei brasileiro. Além disso, conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991 e o título a Liga Mundial, em 1993.

Pampa era um jogador de extremo talento e fez parte da geração que levou o vôlei brasileiro pela primeira vez ao alto do pódio olímpico. Será para sempre referência. É um dia muito triste para todo o voleibol brasileiro. A CBV se solidariza com a família e os amigos deste grande jogador, que escreveu seu nome para sempre na história do esporte mundial.Radamés Lattari, presidente da CBV

Quadro de saúde

Ele descobriu um linfoma de Hodgkin e, em janeiro deste ano, iniciou tratamento. Eram previstas quatro sessões de quimioterapia. Dias após a quarta etapa, o ex-jogador apresentou febre e precisou de atendimento emergencial. No dia 13 de março, foi transferido para a UTI.

Pampa ficou mais de um mês internado em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. O quadro piorou em decorrência de complicações pulmonares, que surgiram em meio à quimioterapia, e ele precisou ser entubado.

O campeão olímpico conseguiu a liberação do plano de saúde para ser transferido a São Paulo, onde teria acesso a melhores condições de tratamento. A locomoção precisou ser por via aérea. Ex-atletas de seleção participaram de uma espécie de “confraria”: a prioridade deles era conseguir a remoção de Pampa o mais rápido possível à capital paulista.