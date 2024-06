Policial penal Jaciléia Quinilato é a entrevistada do podcast Fala Operacional; ASSISTA

Compartilhar histórias inspiradoras de operadores da segurança pública já se tornou a especialidade do podcast Fala Operacional. Cada episódio traz relatos de superação, determinação e conquistas de profissionais que atuam na linha de frente da segurança. Confira.

Sejam bem-vindos ao 22º episódio do podcast Fala Operacional. Nesta quinta-feira, diretamente dos estúdios da Sans Filmes, os apresentadores Kiuly Daniel e Duda Vasconcelos entrevistaram a policial penal Jaciléia Quinilato Queiroz. Natural de Tarauacá e com vinte anos de serviço na segurança pública, Jaciléia compartilhou sua história de vida, destacando as dificuldades que uma policial penal, mãe de dois filhos, enfrenta para exercer com êxito sua profissão.

Ela iniciou sua trajetória na Polícia Militar do Acre (PMAC) como voluntária, onde atuou por quatro anos. Em 2008, decidiu seguir novos caminhos, iniciou sua graduação em enfermagem e foi aprovada no concurso para agente penitenciária do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN).

Atualmente, Jaciléia é policial penal e continua desempenhando suas funções com dedicação e competência. Ao longo de sua carreira no IAPEN, Jaciléia desempenhou diversas funções cruciais. Ela já trabalhou como relatorista, referência de chefia e escolta, demonstrando sua versatilidade e comprometimento com a segurança.

Jaciléia está lotada na Unidade Prisional Feminina de Rio Branco, onde continua a contribuir significativamente para a segurança e a gestão penitenciária, além de fazer parte do sindicato da categoria, sendo a representante feminina. Jaciléia também compartilhou a rotina de uma policial penal de plantão, incluindo os desafios que enfrenta durante serviços de 24 horas no presídio feminino.

Com uma carreira marcada por dedicação e resiliência, Jaciléia Quinilato é um exemplo de profissionalismo e empenho na área de segurança pública. Sua história é inspiradora e demonstra a importância do trabalho constante e da paixão pelo que se faz. Acompanhe este episódio para conhecer mais sobre sua trajetória e os desafios enfrentados ao longo desses 20 anos de serviço. Para assistir sobre a inspiradora trajetória de Jaciléia Quinilato.

Clique aqui e acesse o podcast Fala Operacional no YouTube e acompanhe-nos para mais episódios com histórias que impactam e transformam vidas.

ASSISTA:

Não perca tempo! Clique no link abaixo para se inscrever no nosso canal e receber notificações sobre novos episódios incríveis como este!

Youtube | Instagram | Tik Tok | Spotify