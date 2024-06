Solenidade de aniversário dos 62 anos do Acre vai alterar trânsito no centro de Rio Branco; entenda

A solenidade de aniversário de 62 anos do Estado do Acre, celebrada neste sábado (15), vai mudar o trânsito na região do Segundo Distrito de Rio Branco logo nas primeiras horas do dia.

O governo informou que estão previstas interdições no entorno do evento a partir das 7h da manhã de sábado, sendo o acesso liberado para fluxo normal após uma hora do encerramento.

VEJA MAIS: Aniversário de 62 anos do Acre é comemorado neste sábado com show e hasteamento da bandeira

De acordo com o planejamento feito pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) e pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), o fechamento viário será feito na Rua Eduardo Assmar, da churrascaria Canaã até a Ponte Metálica.

O acesso para o público será feito pela Rua 24 de Janeiro, nas proximidades da Escola Maria Angélica.

Mais sobre o evento

A cerimônia terá a tradicional troca e hasteamento da bandeira acreana e contará com a presença do governador Gladson Cameli, da vice-governadora Mailza Assis, do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, de deputados estaduais, e outras figuras políticas, além de representantes do Ministério Público do Acre (MPAC) e outras instituições do Estado.

Após a solenidade de aniversário, o Governo anunciou o show da banda Garotos do Sótão, diretamente de Cruzeiro do Sul, que será aberto à população que desejar prestigiar o evento alusivo.

O Acre foi elevado à categoria de estado no ano de 1962, quando o então presidente do Brasil, João Goulart, assinou em Brasília (DF), a lei federal, criada pelo deputado federal José Guiomard dos Santos, que elevou o território federal do Acre a estado.

Programação

A abertura terá, ainda, honras militares da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

Às 16h30 tem início a solenidade de condecoração da Ordem da Estrela, com a leitura do Decreto N° 24 de 26 fevereiro de 1976, seguido das condecorações, entrega da insígnia, leitura do currículo do agraciado, assinatura do Livro de investidura, fotos oficiais e pronunciamentos dos representantes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), da Assembleia Legislativa, do prefeito de Rio Branco e do governador.