VÍDEO: Ferida, sucuri de quatro metros é flagrada atravessando rodovia no interior do estado

Uma sucuri com aproximadamente quatro metros foi flagrada neste sábado (15) às margens da Rodovia Ac405, na região da Ponte do Moa, em Cruzeiro do Sul.

Surpresos com o tamanho da cobra, populares que trafegavam em carros pelo local pararam para ver o animal e fizeram o registro do momento.

No vídeo, a voz de uma mulher ao fundo afirma que o animal está ferido. Admirados, um grupo de pessoas se reúne para contemplar a beleza da serpente.

Animal muito comum na Amazônia, a sucuri é considerada a maior cobra do mundo em termos de massa. Não é venenosa e mata suas presas por meio da contrição.

Veja o vídeo: