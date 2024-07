Artista indígena do Jordão, Yaka Hunikuin concorre a prêmio nacional de arte; saiba como votar

Yaka Hunikuin, artista visual nascida no município de Jordão, no interior do Acre, está na disputa final do Prêmio PIPA 2024, um dos mais prestigiados prêmios de arte contemporânea do Brasil. Com sua obra que celebra a cultura indígena e as raízes amazônicas, Yaka busca conquistar o reconhecimento e apoio necessários para alcançar o prêmio final.

O Prêmio PIPA, criado em 2010 pelo Instituto PIPA, destaca artistas com trajetórias promissoras na cena artística brasileira, buscando promover e valorizar a produção nacional de arte contemporânea, destacando também a arte indígena. Desde sua criação, o prêmio tem sido um catalisador para novos talentos, oferecendo visibilidade e suporte essencial para o desenvolvimento de suas carreiras.

A obra de Yaka não apenas captura a essência vibrante da arte indígena, mas também ressalta a importância da preservação cultural e sua disseminação global. Seu trabalho reflete não apenas um talento artístico singular, mas também um compromisso com a valorização das micro-cenas regionais, especialmente do Norte do Brasil, que muitas vezes são sub-representadas no cenário artístico nacional.

Em sua participação no Prêmio PIPA, Yaka mobiliza amigos, familiares e a comunidade local para apoiá-la na votação online, que encerra neste domingo, dia 21 de julho. A votação online é uma oportunidade não apenas de reconhecer o talento da artista, mas também de colocar em destaque a rica diversidade cultural brasileira que sua arte representa.

Para participar da votação e apoiar Yaka Hunikuin no Prêmio PIPA 2024, clique aqui.