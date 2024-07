Atrações nacionais, festa eletrônica, tributo a Cássia Eller e mais: como aproveitar o fim de semana

Mais um fim de semana se aproxima, ou seja, mais um giro cultural do ContilNet pra você decidir onde vai ser tua festança no começo do mês. Vamos ter Tribe, atração nacional do pagodinho da AABB e muito mais, tá preparado? Então bora lá!

Vamos começar com o pé direito, naquela baladinha que nunca pode faltar na nossa lista da semana. Já cansou de tentar demonstrar interesse em alguém? A vontade é tanta que você já até passou das segundas intenções? Então, chama ela pras Sextas Intenções la na Moon Club. Nem preciso te dizer o dia né?!

Tá na vibe do pagodinho pra sexta de noite? Então vamos de Brazin, com o já costumeiro Pagodinho do Edil.

Mas se o teu rolê pra essa semana está mais agarrado na nostalgia e quer dar uma de Marty McFly, do filme De Volta Pro Futuro, a sua pedida pra sexta-feira é lá na Confraria, com o Toca Disco 80’ 90’ 00’. Já para aqueles que gostam de correr para as colinas, a pedida é o especial do Iron Maiden, também na confraria, no sábado.

Ainda na sexta-feira, o Barto traz o DJ Dyamante, atração nacional para abrilhantar e ser a joia da noite por lá!

Para encerrar a sexta-feira, pode chamar aquele amigo duas caras, porque eu tenho certeza que ele vai se identificar com os mascarados do Slipknot, que recebe um tributo dedicado a eles no Studio Beer.

A sexta-feira é dos rockeiros, já o sábado é da comunidade LGBTQIAP+ pelo Studio, já que a casa vai acomodar mais uma festa da Bhouse. A pedida deste final de semana vai ser Cunty Generation. E aí, preparades para servir muito?

Essa aqui é pra quem gosta de andar pelas festas com um pirulito de palito fluorescente na boca. Vai ter Tribe Beat Music Festival, neste sábado com muita música eletrônica, pra todo mundo “fritar” a noite toda.

Agora se você está faminto por um pagodinho no sábado, vai ter show do Salgadinho no Me Leva Pro Pagode do Bar Piscina da AABB.

Se a sua vibe tiver mais pra uma MPB e quiser um ambiente mais tranquilo e intimista, teremos uma noite especial dedicada à Cássia Eller, no sábado, na Casa do Rio.