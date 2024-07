Brasil tem 2 parques de diversão em lista de melhores do mundo; veja

Uma pesquisa recente do site de recomendações Trip Advisor revelou que o Brasil conseguiu emplacar dois parques no top 10 dos melhores do mundo. O Beto Carrero World, localizado em Santa Catarina, alcançou a quarta posição na lista, duas posições abaixo da que ocupou no ranking de 2023, enquanto o Beach Park, no Ceará, ficou em sexto lugar.

A liderança do ranking ficou com a Disneyland Paris, seguida pelo Siam Park, em Tenerife, na Espanha e em terceiro lugar, o Ferrari World Abu Dhabi, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. A lista, que frequentemente gera controvérsias por relegar outros parques famosos da marca Disney nos Estados Unidos a posições inferiores, destacou o Magic Kingdom na 13ª colocação, atrás de atrações como Dollywood, um parque temático em homenagem à cantora Dolly Parton.