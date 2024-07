Com fogos e música, Governo faz abertura oficial do Arraial Cultural em Rio Branco; ASSISTA

O Governo do Acre fez a abertura oficial do Arraial Cultural, em Rio Branco, no Calçadão da Gameleira. Por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) e outras secretarias e instituições parceiras, o evento deu início com o concurso da Escolha da Realeza Junina, nas categorias casal caipira mirim, casal caipira e rainha da diversidade.

Diversas autoridades estiveram presentes na abertura do evento, como o presidente da FEM, Minoru Kinpara, secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, secretária de Comunicação, Nayara Lessa, secretário de Indústria, Ciência e Turismo, Assurbanipal Mesquita, senador Alan Rick, reitora da Ufac, Guida Aquino e representantes de outras instituições.

O público também marcou presença para prestigiar e assistir a escolha da realeza e apresentação de duas quadrilhas, uma da cidade de Sena Madureira e outra de Plácido de Castro, no interior do Acre.

A vencedora do Campeonato Estadual vai representar o Acre no campeonato nacional em Brasília.

“É festa! É cultura do Acre! Declaro aberto o Arraial Cultural”, disse Minoru.

Veja fotos e vídeo: