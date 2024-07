Concursos federais: novas vagas serão anunciadas separadamente

Durante entrevista coletiva sobre o novo cronograma do Concurso Nacional Unificado (CNU), a ministra da Gestão e da Inovação, Esther Dweck, deu detalhes sobre o anúncio das vagas em concursos federais!

Na ocasião, a ministra confirmou que o anúncio será feito de forma separada, sem a realização de uma coletiva. O anúncio será feito dessa forma porque a Secretaria de Gestão de Pessoas do MGI está realizando o Dimensionamento da Força de Trabalho nos órgãos.

O dimensionamento está sendo realizado pelo MGI para conseguir prever quais vagas são necessárias cada um dos órgãos. A ação está sendo feita, de acordo com a Esther Dweck, com os órgãos que já foram contemplados com vagas e os órgãos que pleitearam oportunidades.

Vale destacar que, na última quarta-feira (3), o Ministério da Gestão e da Inovação autorizou vagas para o IBAMA, ICMBio e para o Jardim Botânico RJ. As oportunidades são distribuídas da seguinte forma para cada um dos Institutos:

Ibama: 260 vagas

ICMBio: 180 vagas

Jardim Botânico RJ: 20 vagas

Veja os concursos federais já autorizados

A ministra da Gestão e da Inovação revelou que já autorizou quatro oportunidades em concursos federais. Veja as oportunidades já autorizadas, a seguir:

Concurso Diplomata

A realização de um novo concurso Diplomata foi autorizada pelo MGI para a oferta de 50 vagas para o Ministério de Relações Exteriores e o órgão já definiu que o Cebraspe será a banca organizadora!

O Direção Concursos obteve acesso ao projeto básico do certame, que informa que o edital prevê a inscrição de 9 mil candidatos e que eles serão avaliados pelas seguintes etapas:

Primeira fase: prova objetiva, de caráter eliminatório

Segunda fase: provas escritas

Ambas as fases serão realizadas em todas as capitais do Brasil e no Distrito Federal. Em relação a prova objetiva, os candidatos serão avaliados por meio das seguintes disciplinas:

Língua portuguesa;

História do Brasil;

História mundial;

Geografia;

Língua inglesa;

Política internacional;

Economia; e

Direito.

Já a prova discursiva, irá versar sobre os seguintes assuntos:

Língua portuguesa;

Língua inglesa;

História do Brasil;

Política internacional;

Geografia;

Economia;

Direito;

Língua espanhola ou língua francesa.

Concursos federais – IBAMA

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) teve sua autorização divulgada na última quarta-feira (3).

Na ocasião, foram autorizadas 260 vagas para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental, ambas de nível superior.

As vagas são distribuídas da seguinte maneira:

Analista Administrativo: 130 vagas

Analista Ambiental: 130 vagas

Aprovados farão jus ao salário inicial de R$ 8.817,72.

Concurso ICMBio

Outro certame autorizado foi o do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)!

O MGI autorizou a abertura do concurso para a oferta de 180 vagas de nível superior, para os seguintes cargos:

Analista Administrativo: 120 vagas; e

Analista Ambiental: 60 vagas.

Aprovados farão jus à salários iniciais de até R$ 11.789,43. Além disso, o Instituto deve realizar a publicação do edital dentro do prazo de 6 meses.

Concursos federais – Jardim Botânico RJ

Está formada a comissão do recém-autorizado concurso Jardim Botânico RJ (Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro)!

A comissão será responsável pela elaboração das ormas para a publicação do edital, observar as leis e os regulamentos que tratem sobre políticas de reserva de vagas em concursos e assegurar que as ações e procedimentos previstos no certame estejam alinhados ao alcance da efetividade de tais políticas.

O certame é destinado à oferta de 20 vagas de nível superior para os seguintes cargos:

Analista em Ciência e Tecnologia: 11 vagas;

Pesquisador: 5 vagas; e

Tecnologista: 4 vagas.

Aprovados receberão os seguintes salários iniciais: